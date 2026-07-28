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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» хочет минимум 120 млн евро за Барколя, «Ливерпуль» предлагает намного меньше, переговоры только начались. Игрок хочет перейти

«Ливерпуль» и «ПСЖ» пока далеки от сделки по Брэдли Барколя , сообщает L’Équipe. Контракт между английским клубом и игроком еще не согласован, а переговоры между клубами только начинаются.

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