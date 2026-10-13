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Нижегородская правда

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Стоматолог Щукина назвала самые вредные для зубов продукты

Стоматолог Щукина назвала самые вредные для зубов продукты

Здоровье зубов определяется множеством факторов, таких как генетика, регулярная гигиена полости рта и правильное питание.

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