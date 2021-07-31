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Андрей Бабицкий: Не путинская Россия, а Россия равно Путину

Андрей Бабицкий: Не путинская Россия, а Россия равно Путину

  Андрей Бабицкий написал пост, вызвавший реакцию неоднозначную: Меня не оставляет в покое Путин.

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Тамара Фролова
Да, только ,кто прожил в России от 80-х и испытал на себе все что испытала страна, согласится с автором
Владлен
Даже раньше. И не согласен!!!
jgf
А, по факту, в настоящее время обеспечено безопасное разграбление страны.
Владлен
Ну политическая власть, называет это по другому!!!
Тамара Фролова
Вы грабите?
виктор масляев
да сколько можно смотреть как во все стороны распродают природные ресурсы, а большая часть народа бедная и нищая, нормальной квалифицированной работы нет
Псевдоним Псевдонимов
Как ты хоть живой то ещё витёк - без работы то сидеть?:) Глазки не болят во все стороны смотреть ?)))
виктор масляев
странный вывод
Михаил Воробьев
Очень сильно сказано о первых 10 лет, а потом сравнивать с Леонидом Ильичом. Сравнение можно с натяжкой по некоторым ситуациям. Остальное назвать работу В.В. Путина называть отрицательной, не подлежит считаю выдуманной, не знанием дальнейшую работу В.В Путина, после первых десяти лет. Так, что работу В.В. Путина считать застойной, это против России.
Лида Орлова
Этот Витёк на всех сайтах всякую хрень несёт , ну не любит он Россию , что с него взять ...
Boris Max
первые 10 лет оказались очень сильно не похожими на предыдущие застои.... А держат темп перемен как в первые 10 лет такое не возможно.... только если как Китай так де как пиндосия надул финансовые пузыри... то-то ещё будет с Китаем.
валерий двойнишников
К чему не претронится либерал-все в черное превращается.
валерий двойнишников
Россия, по сравнению с СССР экономический пигмей, который меняет "золото" (черное, голубое) на бусы и зеркальца.
валерий двойнишников
Россию можно любить по разному-можно в обнимку с ЕР, а можно и без нее, с народом!
Псевдоним Псевдонимов
Неужели почтил вниманием и соизволил ответить ? Не ожидал:) Красава ! Ставлю лайк)))
Псевдоним Псевдонимов
витёк тролль. Это его работа и он старается не любить:)
Владлен
А Вы ???
Владлен
Спасибо. А как объясните следующее. В начале 2000 наш ВВП относительно мирового в районе 3% , а сейчас только 2%???
Владлен
Не скромный вопрос. А что должен???
Псевдоним Псевдонимов
И я и вы и витёк)))
Владлен
Вот что Вам возразить? Два плюса и один минус!!!
Владлен
Спасибо, "за чистосердечное признание, суд учтет". По секрету. А наверно не слышали, что есть личное мнение???
Псевдоним Псевдонимов
Что вы говорите ??? Не знал))) Спасибо за уникальную информацию !!! Суд не учтёт !!!
Сергей Лазарев
с кем вы полемизируете ведь это даже не человек, может ли быть у человека - имя псевдоним. Даже псов так не называют, эта тварь спряталась за монитор и безнаказанно поливает людей грязью. "Забыть Герострата" - единственный путь и этот полип отпадет сам.
валерий двойнишников
На сегодня уже 1,6%
валерий двойнишников
Поясните пожалуйста, а минус за какие грехи.
Владлен
Наверно в это личном Вы виноваты? Ну может быть и немного я!!!
Владлен
Как "истинный" либерал. В данном вопросе с Вами не согласен!!!
валерий двойнишников
Ясно и Понятно! Спасибо!
Владлен
Спасибо. Вполне допускаю. Что Псевдоним, без профиля и с собачьим селфи!!!
Псевдоним Псевдонимов
И я допускаю Владлена с левой фотографией!!!
Владлен
Так у меня есть профиль. Через который, если хотите выйдите на меня. А дальше. Почта, сети, скайп , телеграмм. А у Вас???
Владлен
Да фотка с камеры компа.
Сергей Лазарев
с кем вы полемизируете ведь это даже не человек, может ли быть у человека - имя псевдоним. Даже псов так не называют, эта тварь спряталась за монитор и безнаказанно поливает людей грязью. "Забыть Герострата" - единственный путь и этот полип отпадет сам, или забанить. Успехов вам.
Псевдоним Псевдонимов
Владлен, это существо, именуемое сергеем лазаревым врёт безбожно, поскольку первое занесло меня в ЧС, я лишь ответил зеркально. Это насекомое первое начало выпендриваться и обзываться и теперь ищет крайних. Извините что использую вас в этом ненужном действии, но быдлу лазарю сергееву надо как то ответить. Кстати можете забанить обоих, так как это нечто может ещё раз блевануть:)
Псевдоним Псевдонимов
А у нас в квартире газ))) Я не хочу ни на кого выходить - мне не интересно если честно. Реальный вы персонаж или нет - всё равно. У меня левая страница с придуманными данными и мне по барабану кто что думает по этому поводу !!!
Владлен
Уважаемый СЛ и ПП. Мне интересно общаться. С имеющими отличную от моего личное мнение. Не переходя на оскорбления.
Псевдоним Псевдонимов
Разумно. Может и до СЛ дойдёт...
Сергей Лазарев
Смешно, но я - человек с именем и фамилией, спорю с надписью на заборе и это первое. Второе - что "это", оправдывается. Успехов вам и всех благ.
Псевдоним Псевдонимов
Лучше надпись на заборе чем убогое словосочетание - сергей лазарев))) Как оно живёт с таким дебильным погонялом не понимаю:)
Борис Осипов
Владлен
Вспоминаю. Один. наверно известный Вам ,чудак из госдуры. Вякнул. "...Нет путина. нет России...". Вопрос. И как же она без него тыщу лет обходилась??????
Владлен
Да Ваши коменты специалиста. По поводу , якобы нового космического модуля. Очень подойдут к картинке!!!
Борис Осипов
Злорадствуете...Ну...ну
Владлен
Ну почему же злорадствую. Интересно узнать точку зрения специалиста, а не пропагандона!!!
Борис Осипов
Владлен
Спасибо. Думал вы спец, а получается пропагандон???
Борис Осипов
Я спец в технике...авиационной.
Владлен
Спасибо. Знаю. Не первый день знакомы. А в остальном феномен? Анекдот помните? Или на работе требуют в сетях хвалить вождя???
Борис Осипов
Я уже говорил, что на переправе лошадей не меняют...
Владлен
А народную. Слышали. "Загнанных лошадей пристреливают"!!!
Владлен
Какая переправа? Уже по уши завязли!!!
Борис Осипов
Кто? Вы? Я нет...
Владлен
То что называется государством!!!
Борис Осипов
Владлен
И к чему это Ваша очередная уйня? Вы что суд или может быть вещатель истины???
Борис Осипов
Это не я, а Высоцкий...
Владлен
Так он не о них. А о феноменах. Тогда их было, тоже не мало!!!
Борис Осипов
Вот таких? Подобные и развалили СССР...
Владлен
Да и хрен с ним! Неужели жалеете???
Борис Осипов
Жалею...
Владлен
Мои Вам соболезнования!!!
Борис Осипов
Не дождетесь...
Владлен
Так я про "тюрьму народов", которая называлась СССР!!!
Борис Осипов
Ваши взгляды понятны...Вы точно из тусовки Наврального...Я родился в Туве и хорошо знаю её историю. Если бы не советская власть, то тувинцев точно бы не было. До присоединения к СССР население Тувы было поражено туберкулезом и сифилисом почти 90%. Благодаря советской медицины этот народ просто был вытащен с того света. Вот такая она тюрьма народов. К стати письменность их тоже из тюрьмы народов...
Владлен
И поэтому на выборах будите голосовать за жуликов и воров???
Борис Осипов
И почему так решил? Есть Миронов и его партия Справедливая Россия...
Владлен
А какая разница?А она его?
валерий двойнишников
ВВП на душу населения в России занимает 61 место в мире. Все страны которые опережают Россию, не торгуют нефтью, газом, лесом..., а производят продукцию.
Александр Симаков
По ППС Россия на шестом месте, а этот показатель более объективно отражает положение дел в государстве. В рейтинге промышленности Россия - на четвертом месте. Так что не много впереди России "всех стран, которые производят продукцию"
Владлен
Вы что не понимаете. Что такое ВВП на душу населения? По этому показателю. Не смотря, что обнуленный лет двадцать назад обещал догнать Португалию, так не догнали!!!
Борис Осипов
Откуда такие данные? Из методички госдепа? Вы погуглите хотя бы в Инете, чем такую фуйню озвучивать...
Владлен
А как " с догнать Португалию"???
Владлен
Так погуглите и выставите по методичке жуликов и воров!!!
Борис Осипов
Вам на каждом углу кажутся воры и жулики...А нормальные, по вашим понятиям это кто?
Владлен
Ну например Вы!!!

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