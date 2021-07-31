Андрей Бабицкий: Не путинская Россия, а Россия равно Путину

Последние новостиПолитикаАндрей Бабицкий: Не путинская Россия, а Россия равно Путину Андрей Бабицкий написал пост, вызвавший реакцию неоднозначную: Меня не оставляет в покое Путин.Вернуться к статье765НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТамара ФроловаДа, только ,кто прожил в России от 80-х и испытал на себе все что испытала страна, согласится с авторомВладленДаже раньше. И не согласен!!!jgfА, по факту, в настоящее время обеспечено безопасное разграбление страны.ВладленНу политическая власть, называет это по другому!!!Тамара ФроловаВы грабите?виктор масляевда сколько можно смотреть как во все стороны распродают природные ресурсы, а большая часть народа бедная и нищая, нормальной квалифицированной работы нетПсевдоним ПсевдонимовКак ты хоть живой то ещё витёк - без работы то сидеть?:) Глазки не болят во все стороны смотреть ?)))виктор масляевстранный выводМихаил ВоробьевОчень сильно сказано о первых 10 лет, а потом сравнивать с Леонидом Ильичом. Сравнение можно с натяжкой по некоторым ситуациям. Остальное назвать работу В.В. Путина называть отрицательной, не подлежит считаю выдуманной, не знанием дальнейшую работу В.В Путина, после первых десяти лет. Так, что работу В.В. Путина считать застойной, это против России.Лида ОрловаЭтот Витёк на всех сайтах всякую хрень несёт , ну не любит он Россию , что с него взять ...Boris Maxпервые 10 лет оказались очень сильно не похожими на предыдущие застои.... А держат темп перемен как в первые 10 лет такое не возможно.... только если как Китай так де как пиндосия надул финансовые пузыри... то-то ещё будет с Китаем.ВДвалерий двойнишниковК чему не претронится либерал-все в черное превращается.ВДвалерий двойнишниковРоссия, по сравнению с СССР экономический пигмей, который меняет "золото" (черное, голубое) на бусы и зеркальца.ВДвалерий двойнишниковРоссию можно любить по разному-можно в обнимку с ЕР, а можно и без нее, с народом!Псевдоним ПсевдонимовНеужели почтил вниманием и соизволил ответить ? Не ожидал:) Красава ! Ставлю лайк)))Псевдоним Псевдонимоввитёк тролль. Это его работа и он старается не любить:)ВладленА Вы ???ВладленСпасибо. А как объясните следующее. В начале 2000 наш ВВП относительно мирового в районе 3% , а сейчас только 2%???ВладленНе скромный вопрос. А что должен???Псевдоним ПсевдонимовИ я и вы и витёк)))ВладленВот что Вам возразить? Два плюса и один минус!!!ВладленСпасибо, "за чистосердечное признание, суд учтет". По секрету. А наверно не слышали, что есть личное мнение???Псевдоним ПсевдонимовЧто вы говорите ??? Не знал))) Спасибо за уникальную информацию !!! Суд не учтёт !!!Сергей Лазаревс кем вы полемизируете ведь это даже не человек, может ли быть у человека - имя псевдоним. Даже псов так не называют, эта тварь спряталась за монитор и безнаказанно поливает людей грязью. "Забыть Герострата" - единственный путь и этот полип отпадет сам.ВДвалерий двойнишниковНа сегодня уже 1,6%ВДвалерий двойнишниковПоясните пожалуйста, а минус за какие грехи.ВладленНаверно в это личном Вы виноваты? Ну может быть и немного я!!!ВладленКак "истинный" либерал. В данном вопросе с Вами не согласен!!!ВДвалерий двойнишниковЯсно и Понятно! Спасибо!ВладленСпасибо. Вполне допускаю. Что Псевдоним, без профиля и с собачьим селфи!!!Псевдоним ПсевдонимовИ я допускаю Владлена с левой фотографией!!!ВладленТак у меня есть профиль. Через который, если хотите выйдите на меня. А дальше. Почта, сети, скайп , телеграмм. А у Вас???ВладленДа фотка с камеры компа.Сергей Лазаревс кем вы полемизируете ведь это даже не человек, может ли быть у человека - имя псевдоним. Даже псов так не называют, эта тварь спряталась за монитор и безнаказанно поливает людей грязью. "Забыть Герострата" - единственный путь и этот полип отпадет сам, или забанить. Успехов вам.Псевдоним ПсевдонимовВладлен, это существо, именуемое сергеем лазаревым врёт безбожно, поскольку первое занесло меня в ЧС, я лишь ответил зеркально. Это насекомое первое начало выпендриваться и обзываться и теперь ищет крайних. Извините что использую вас в этом ненужном действии, но быдлу лазарю сергееву надо как то ответить. Кстати можете забанить обоих, так как это нечто может ещё раз блевануть:)Псевдоним ПсевдонимовА у нас в квартире газ))) Я не хочу ни на кого выходить - мне не интересно если честно. Реальный вы персонаж или нет - всё равно. У меня левая страница с придуманными данными и мне по барабану кто что думает по этому поводу !!!ВладленУважаемый СЛ и ПП. Мне интересно общаться. С имеющими отличную от моего личное мнение. Не переходя на оскорбления.Псевдоним ПсевдонимовРазумно. Может и до СЛ дойдёт...Сергей ЛазаревСмешно, но я - человек с именем и фамилией, спорю с надписью на заборе и это первое. Второе - что "это", оправдывается. Успехов вам и всех благ.Псевдоним ПсевдонимовЛучше надпись на заборе чем убогое словосочетание - сергей лазарев))) Как оно живёт с таким дебильным погонялом не понимаю:)БОБорис ОсиповВладленВспоминаю. Один. наверно известный Вам ,чудак из госдуры. Вякнул. "...Нет путина. нет России...". Вопрос. И как же она без него тыщу лет обходилась??????ВладленДа Ваши коменты специалиста. По поводу , якобы нового космического модуля. Очень подойдут к картинке!!!БОБорис ОсиповЗлорадствуете...Ну...нуВладленНу почему же злорадствую. Интересно узнать точку зрения специалиста, а не пропагандона!!!БОБорис ОсиповВладленСпасибо. Думал вы спец, а получается пропагандон???БОБорис ОсиповЯ спец в технике...авиационной.ВладленСпасибо. Знаю. Не первый день знакомы. А в остальном феномен? Анекдот помните? Или на работе требуют в сетях хвалить вождя???БОБорис ОсиповЯ уже говорил, что на переправе лошадей не меняют...ВладленА народную. Слышали. "Загнанных лошадей пристреливают"!!!ВладленКакая переправа? Уже по уши завязли!!!БОБорис ОсиповКто? Вы? Я нет...ВладленТо что называется государством!!!БОБорис ОсиповВладленИ к чему это Ваша очередная уйня? Вы что суд или может быть вещатель истины???БОБорис ОсиповЭто не я, а Высоцкий...ВладленТак он не о них. А о феноменах. Тогда их было, тоже не мало!!!БОБорис ОсиповВот таких? Подобные и развалили СССР...ВладленДа и хрен с ним! Неужели жалеете???БОБорис ОсиповЖалею...ВладленМои Вам соболезнования!!!БОБорис ОсиповНе дождетесь...ВладленТак я про "тюрьму народов", которая называлась СССР!!!БОБорис ОсиповВаши взгляды понятны...Вы точно из тусовки Наврального...Я родился в Туве и хорошо знаю её историю. Если бы не советская власть, то тувинцев точно бы не было. До присоединения к СССР население Тувы было поражено туберкулезом и сифилисом почти 90%. Благодаря советской медицины этот народ просто был вытащен с того света. Вот такая она тюрьма народов. К стати письменность их тоже из тюрьмы народов...ВладленИ поэтому на выборах будите голосовать за жуликов и воров???БОБорис ОсиповИ почему так решил? Есть Миронов и его партия Справедливая Россия...ВладленА какая разница?А она его?ВДвалерий двойнишниковВВП на душу населения в России занимает 61 место в мире. Все страны которые опережают Россию, не торгуют нефтью, газом, лесом..., а производят продукцию.Александр СимаковПо ППС Россия на шестом месте, а этот показатель более объективно отражает положение дел в государстве. В рейтинге промышленности Россия - на четвертом месте. Так что не много впереди России "всех стран, которые производят продукцию"ВладленВы что не понимаете. Что такое ВВП на душу населения? По этому показателю. Не смотря, что обнуленный лет двадцать назад обещал догнать Португалию, так не догнали!!!БОБорис ОсиповОткуда такие данные? Из методички госдепа? Вы погуглите хотя бы в Инете, чем такую фуйню озвучивать...ВладленА как " с догнать Португалию"???ВладленТак погуглите и выставите по методичке жуликов и воров!!!БОБорис ОсиповВам на каждом углу кажутся воры и жулики...А нормальные, по вашим понятиям это кто?ВладленНу например Вы!!!Комментировать
Свежие комментарии