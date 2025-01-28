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Хирро и Адебайо набрали на пару 56 очков, «Майами» победил «Орландо» во 2-м овертайме после отстранения Батлера

В составе «Хит» Тайлер Хирро и Бэм Адебайо набрали в сумме 56 очков. «Майами» победил принципиального соперника со счетом 125:119 2ОТ, отыграв «-14» в четвертой четверти.

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