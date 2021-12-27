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Представители клубов АПЛ сдали 103 положительных теста на коронавирус с 20 по 26 декабря – максимальный показатель за время пандемии

Заболеваемость коронавирусом среди представителей клубов АПЛ достигла рекордного уровня. За неделю с 20 по 26 декабря было зафиксировано 103 случая заражения.

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