В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Сергей Мацедонский

Если человек (группа людей) готовы на ВСЕ, лишь бы иметь деньги, что им можно предложить взамен? Кахахская верхушка все капиталы хранит на Западе и потому на 100% зависят от них. Они страну используют как дойную корову и вообще ни во что не вкладывают. Важнее задачи сохранения капиталов к них нет. Украинский сценарий повторяется по шагам. На каком шаге их остановят, посмотрим.