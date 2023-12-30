Политнавигатор Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.
В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС
Комментарии
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Сергей Мацедонский
Если человек (группа людей) готовы на ВСЕ, лишь бы иметь деньги, что им можно предложить взамен? Кахахская верхушка все капиталы хранит на Западе и потому на 100% зависят от них. Они страну используют как дойную корову и вообще ни во что не вкладывают. Важнее задачи сохранения капиталов к них нет. Украинский сценарий повторяется по шагам. На каком шаге их остановят, посмотрим.
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7 час.
Леонид Руси
Это уже прямой и грубый шантаж... Путина...Этот чурка хочет чтобы мы содержали его... и выполняли все его просьбы... Иначе Токаев усилит свою русофобию... Тут уже Токаев, разговаривает с Путиным... с позиции силы... Пользуется сложной ситуацией и рассчитывает, что он сильнее Путина... Хитрожопый урюк!
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6 час.
MS
Mikhail Stepanov
Нехрен помогать этим охреневшим чурбанам, учитывая, что никуда они не денутся в силу естественных географических причин!
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4 час.
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