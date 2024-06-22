«Он очень болен». Экс-претендент на титул UFC — о Хамзате Чимаеве

Александер Густафссон высказался о состоянии Хамзата Чимаева. Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе, экс-одноклубник Хамзата Чимаева Александер Густафссон высказался о состоянии бойца чеченского происхождения.
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