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«Он очень болен». Экс-претендент на титул UFC — о Хамзате Чимаеве

«Он очень болен». Экс-претендент на титул UFC — о Хамзате Чимаеве

Александер Густафссон высказался о состоянии Хамзата Чимаева. Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе, экс-одноклубник Хамзата Чимаева Александер Густафссон высказался о состоянии бойца чеченского происхождения.

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