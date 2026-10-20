Начиная с 2027 года в Татарстане увеличат поддержку личных подсобных хозяйств до 950 млн рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.
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