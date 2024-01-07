Путин не ведет себя, как человек, который готов вести переговоры — Белый дом Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге много говорил, что Россия наносила удары по Украине ракетами и дронами, поражая гражданские объекты, однако, ни как не смог этим объяснить, почему подшефная Вашингтону Украина стала нуждаться в переговорах, ведь, если судить по его словам, то выходит, что ВС РФ вообще не трогают украинские войска.
Плачь заокеанской ярославны
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Вера Ванидовская
Сайт!!! Слово пишется ПЛАЧ!!! Мужского рода. Без мягкого знака. Вы там совсем тупые?
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4 час.
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