Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей Васильченко
    Есть понятие КОНСУМАЦИЯ. Проститутка обдирает клиента. Ест. Пьёт за его счёт. А под утро получает процент от заведени..."350.000 за 5 дне...
  • Вера Ванидовская
    Сайт!!! Слово пишется ПЛАЧ!!! Мужского рода. Без мягкого знака. Вы там совсем тупые?Плачь заокеанской...
  • Алексей
    Про "боевой вальс" забыли, стыдно господа.Про боевой гопак

Плачь заокеанской ярославны

Плачь заокеанской ярославны

Путин не ведет себя, как человек, который готов вести переговоры — Белый дом Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге много говорил, что Россия наносила удары по Украине ракетами и дронами, поражая гражданские объекты, однако, ни как не смог этим объяснить, почему подшефная Вашингтону Украина стала нуждаться в переговорах, ведь, если судить по его словам, то выходит, что ВС РФ вообще не трогают украинские войска.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Сайт!!! Слово пишется ПЛАЧ!!! Мужского рода. Без мягкого знака. Вы там совсем тупые?
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