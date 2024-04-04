На Госуслугах запущен раздел о мерах поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших героев

По поручению Президента РФ фонд «Защитники Отечества» совместно с Минцифры России запустил на портале «Госуслуги» специализированный блок, который содержит подробное описание мер поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, а также ответы на наиболее популярные вопросы.