Во Владивостоке участник конфликта с поножовщиной оказался незаконным мигрантом

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. По предварительной информации, мигрант из Узбекистана 2002 года рождения нанес местному жителю удар ножом и попытался сделать то же самое еще с одним мужчиной, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.