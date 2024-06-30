Во Владивостоке участник конфликта с поножовщиной оказался незаконным мигрантом

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. По предварительной информации, мигрант из Узбекистана 2002 года рождения нанес местному жителю удар ножом и попытался сделать то же самое еще с одним мужчиной, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.
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