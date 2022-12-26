smi.today

4 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Идиоты! Укронацисты телевизор не смотрят что ли? Зеля-клоун, чтобы больше ничего не досталось России, торопится по-де...Украина добралась...
  • валерий лисицын
    Одесса молчит, а молчание как известно знак согласия. Поэтому бандерьё и наглеет. Выход один , Одессу надо брать и гн...Захар Прилепин пр...
  • Надежда Никитина
    Арифметика проста - индексация 4,8% с 1 января. Увеличение оплаты ЖКХ на 8,9% с 1 декабря, про подорожание продуктов ...Вот и все. Путин ...

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в понедельник, 26 декабря, заявил, что вооруженные силы Сербии по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича приведены в боевую готовность, – передает агентство Танюг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх