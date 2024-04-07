Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...

Врам Тавризов Насчёт его денег - надо все их оценки разделить на 100000000000 - потому что любые оценки акций при продаже могут просесть до 0. Поэтому у этого супермена местного есть несколько сотен млн долларов, а все остальное - бумаги для золотых туалетов Вот например во всем мире не найдутся даже сотни миллионеров, которые бы купили его Акции по их цене где в сумме много 0 Они купили бы их ро цене 1 руб. Не дороже

Врам Тавризов Пока этот суперушлый был в деле, он специально задрал цену 1 акции, чтобы оборот на нашей бирже всех акций был неподъёмный для любого покупателя, а их котировки шли с таким плюс/минусом, что были никому не нужны Ясно, что ни один в мире не купил бы его бизнес с такими нулями, даже Италия, которая поедает макароны тоннами