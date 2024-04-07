Можно сказать, что официально Михаил Юревич — величайший коррупционер в истории человечества и первый человек, капитал которого достиг 1 триллиона долларов, — российский политик, бывший глава Челябинска и Челябинской области с 2005 по 2014 годы.
Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...
Комментарии
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Врам Тавризов
Насчёт его денег - надо все их оценки разделить на 100000000000 - потому что любые оценки акций при продаже могут просесть до 0. Поэтому у этого супермена местного есть несколько сотен млн долларов, а все остальное - бумаги для золотых туалетов Вот например во всем мире не найдутся даже сотни миллионеров, которые бы купили его Акции по их цене где в сумме много 0 Они купили бы их ро цене 1 руб. Не дороже
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23 мин.
Врам Тавризов
Пока этот суперушлый был в деле, он специально задрал цену 1 акции, чтобы оборот на нашей бирже всех акций был неподъёмный для любого покупателя, а их котировки шли с таким плюс/минусом, что были никому не нужны Ясно, что ни один в мире не купил бы его бизнес с такими нулями, даже Италия, которая поедает макароны тоннами
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14 мин.
ВТ
Врам Тавризов
И вообще - а почему аж до 2014 г наша прокуратура, фин мониторинг, антимонополька и тп ни разу не обратили внимания на его бизнес? Вообще Челябинск в моем понимании достоин строгой комплексной проверки всех его дел - область явно живет уже много лет при другом президенте - например, наследнике Юревича Кстати. А почему только после 10 лет с его побега очнулись все соответствующие органы власти? Значит «тихая» смена владельца -жулика у нас может ещё 10 лет тихой сапой растить свои доходы, не боясь ничего и никого?
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6 мин.
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