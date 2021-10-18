Театр абсурда

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Были коммунисты, а были члены партии

Были коммунисты, а были члены партии

автор - Записки КОМИвояжёра Дети затеяли собрать документы, награды, фотографии родственников – такую семейную летопись.

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ВЛАДИСЛАВ
Мне довелось видеть настоящих коммунистов, которые по совести, а не по партийному билету. Искренне жаль, что все их усилия оказались обесцененными приспособленцами, а итоги их труда прибрали к своим потным рукам те, против кого коммунисты боролись.
Юра Кириллов
бОЛЬШИНСТВО настоящих коммунистов ( большевиков .) погибли в великую отечественную войну !!!
Михаил Марс
Очередная пурга. Вот почитайте о настоящих коммунистах: https://proza.ru/2021/06/23/929

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