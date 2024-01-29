МИД Бельгии: ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева

Страны Европейского союза сможет изучить новые возможные альтернативы спонсирования киевского режима только по завершении саммита 1 февраля, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания в Брюсселе министров по общим делам стран Евросоюза.
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