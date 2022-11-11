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Нигматуллин не верит в «Локо» в матче со «Спартаком»: «Разве что у красно‑белых найдется свой Филипенко, который поможет «Локо»

Руслан Нигматуллин высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак». Игра пройдет в субботу в рамках 17-го тура Мир РПЛ.

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