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Силы ПВО сбили 516 БПЛА ВСУ за ночь

Силы ПВО сбили 516 БПЛА ВСУ за ночь

За ночь с 31 августа на 1 сентября российские силы противовоздушной обороны сбили 516 БПЛА Вооруженных сил Украины.

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