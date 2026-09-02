Фон дер Ляйен: ЕС и НАТО не просто будут поддерживать, а усилят давление на РФ

Евросоюз и другие страны НАТО не просто будут поддерживать давление на Россию, а усилят его. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, сообщает The Guardian.