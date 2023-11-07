Российские картингисты заняли три первых места по итогам сезона WSK Euro Series

Российские картингисты заняли три первых места по итогам сезона WSK Euro SeriesFIA Image PoolВ минувшие выходные на трассе в итальянском Сарно состоялся состоялся заключительный этап международного картингового чемпионата WSK Euro Series.
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