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Российские картингисты заняли три первых места по итогам сезона WSK Euro Series

Российские картингисты заняли три первых места по итогам сезона WSK Euro Series

Российские картингисты заняли три первых места по итогам сезона WSK Euro SeriesFIA Image PoolВ минувшие выходные на трассе в итальянском Сарно состоялся состоялся заключительный этап международного картингового чемпионата WSK Euro Series.

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