Михаил Шеремет: МИД РФ: слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно

МИД РФ: слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно.Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы.
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