Два российских туриста трагически погибли на Филиппинах из-за акулы

На Филиппинах произошла трагедия, в результате которой погибли двое российских туристов. Инцидент произошел во время дайвинга, когда группа из четырех российских туристов вместе с местным инструктором занималась подводным плаванием.
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