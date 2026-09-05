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За рулем

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Бук, он же Викинг, — мастер групповых целей

Бук, он же Викинг, — мастер групповых целей

Сначала терминология. В обиходе данную систему противовоздушной обороны называют Бук-М3. Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) ей присвоен цифро-буквенный индекс – 9К317М.

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