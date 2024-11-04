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Привет, меня зовут Аня. И я, нет, не алкоголик. Я мать семерых детей

Привет, меня зовут Аня. И я, нет, не алкоголик. Я мать семерых детей

Привет, меня зовут Аня. И я, нет, не алкоголик. Я мать семерых детей Правда, в тот день, когда я подошла к мужу, и сказала, что беременна в четвёртый раз, в его глазах появилась бегущая строка с текстом "Лучше бы ты бухала".

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