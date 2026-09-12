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Пункт-А

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Астраханское «Динамо» выиграло у новичка Суперлиги

Астраханское «Динамо» выиграло у новичка Суперлиги

Хотя и до минимума свел отставание в игре. Сегодня в Хасавюрте в рамках 23-го тура первенства России среди команд первой группы Второй лиги (дивизион Б) местная «Победа» принимала СК «Астрахань».

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