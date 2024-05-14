Депутат Свищев: «Уверен, что опыт работы Дегтярева в Госдуме позволит успешно работать на посту министра спорта»

12 мая профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта. «Многие из нас знают его по работе в Госдуме, в Хабаровском крае (в 2021 году Дегтярев был избран губернатором региона – Sports) уделялось особое внимание спорту.