Названы главные автомобильные новинки июля в России

В июле текущего года на российском автомобильном рынке дебютировало сразу пять новых моделей легковых автомобилей, среди которых есть как отечественные модели, выпущенные АвтоВАЗом, так и китайские кроссоверы.
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