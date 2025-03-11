Эксперт Капустин: «Службы Министерства обороны справились с массированной атакой»

За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО 337 было сбито украинских беспилотных летательных аппаратов, не менее 100 из которых были направлены на Москву Эксперт по безопасности Денис Капустин считает, что, несмотря на определенное количество пострадавших, а также по актуальной информации на одного погибшего, с подобной очень массированной атакой наши службы справились.