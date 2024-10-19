Татьяна Навка опровергла слухи о разводе с Дмитрием Песковым

Она поздравила супруга с днём рождения Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в четверг в своём телеграм-канале фото с супругом – пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым на фоне слухов о расставании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии