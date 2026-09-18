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В 7 странах мира браки держатся дольше всего. Дело не всегда в любви

В 7 странах мира браки держатся дольше всего. Дело не всегда в любви

Ученые из Вроцлавского университета определили страны, где браки длятся дольше всего. Вопреки популярным стереотипам, определяющим фактором семейного счастья оказалась вовсе не пылкая страсть и даже не романтическая любовь.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Mikhail Brezgunov
Mikhail Brezgunov

"Семья - это первичная ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ячейка общества." Фридрих Энгельс. Достаточно ликвидировать такое унижающее и дискриминирующее мужчин явление как алименты и институт семьи станет гораздо крепче!

Профиль пользователя Александр Ляхов
Александр Ляхов

Бредовая статья. В страны с самыми прочными браками попали Швеция и Норвегия, страны где институт брака почти полность изжит. Автор под браком понимает сожительство без обязательств, а следовательно без будущего.