«Обрушились на меня»: Брухунова пожаловалась на хейт после признания о Петросяне

Татьяна Брухунова, жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, вновь вспомнила, что такое хейт. Об этом она рассказала подписчикам в своем личном блоге после того, как некоторые пользователи Сети осудили ее за признание о романе юмористом.