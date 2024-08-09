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«Обрушились на меня»: Брухунова пожаловалась на хейт после признания о Петросяне

«Обрушились на меня»: Брухунова пожаловалась на хейт после признания о Петросяне

Татьяна Брухунова, жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, вновь вспомнила, что такое хейт. Об этом она рассказала подписчикам в своем личном блоге после того, как некоторые пользователи Сети осудили ее за признание о романе юмористом.

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