Психолог предупредил об опасности одиночества

Психолог предупредил о серьезных последствиях одиночества © Мир24 Послледнее время одиночество становится всемирной проблемой, а его влияние на здоровье сравнимо с вредом от выкуривания 15 сигарет в день.
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