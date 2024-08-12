Кабмин утвердил правила доступа интернет-провайдеров в многоэтажки

Управляющие компании не смогут отказывать провайдерам в доступе в дома. Кроме того, новые правила устанавливают порядок действий при порче общего имущества Взаимодействие интернет-провайдеров и управляющих компаний (УК) многоквартирных домов теперь будет происходить по единым правилам.