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Кабмин утвердил правила доступа интернет-провайдеров в многоэтажки

Кабмин утвердил правила доступа интернет-провайдеров в многоэтажки

Управляющие компании не смогут отказывать провайдерам в доступе в дома. Кроме того, новые правила устанавливают порядок действий при порче общего имущества Взаимодействие интернет-провайдеров и управляющих компаний (УК) многоквартирных домов теперь будет происходить по единым правилам.

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