Кабмин утвердил правила доступа интернет-провайдеров в многоэтажки

Управляющие компании не смогут отказывать провайдерам в доступе в дома. Кроме того, новые правила устанавливают порядок действий при порче общего имущества Взаимодействие интернет-провайдеров и управляющих компаний (УК) многоквартирных домов теперь будет происходить по единым правилам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)