Конгрессмен США назвал разочаровывающим визит Блинкена в Китай

Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал разочаровывающим визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, который состоялся 18-19 июня.
Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал разочаровывающим визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, который состоялся 18-19 июня.
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