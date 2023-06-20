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Конгрессмен США назвал разочаровывающим визит Блинкена в Китай

Конгрессмен США назвал разочаровывающим визит Блинкена в Китай

Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал разочаровывающим визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, который состоялся 18-19 июня.

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