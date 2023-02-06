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В Москве обнаружены тела пожилых мужчины и женщины с ножевыми ранениями

В Москве обнаружены тела пожилых мужчины и женщины с ножевыми ранениями

На Ленинском проспекте в Москве обнаружены тела убитых пожилых супругов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

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