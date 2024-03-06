Английский рыбак выловил из реки прекрасно сохранившийся меч викинга

Меч викинга, выловленный в реке Червелл / © Trevor Penny / Triangle News Пенни недавно увлекся модным хобби, известным как магнитная рыбалка или ловля на поисковые магниты, в основе которого лежит страсть к поиску кладов, скрытых людьми или временем под толщей воды.