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Военное обозрение

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Источник назвал новые сроки начала государственных испытаний самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос»

Источник назвал новые сроки начала государственных испытаний самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос»

САО "Лотос" призвано заменить стоящие на вооружении ВДВ 120-мм самоходные артиллерийско-минометные установки 2С9 "Нона".

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