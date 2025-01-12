«Дети на голой попе»: Пресняков поделился забавными семейными кадрами пляжного отдыха

Бывший зять Пугачевой нашел свое счастье после развода с Орбакайте. Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями соцсетиВладимир Пресняков, как и многие его коллеги, отправился отдыхать после насыщенных и щедрых на корпоративы новогодних праздников.