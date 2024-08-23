НОВАТЭК перенес на два года сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» 

НОВАТЭК перенес сроки завершения строительства третьей очереди «Арктик СПГ-2» в Мурманской области. Запуск в эксплуатацию линии мощностью 6,6 млн т сжиженного газа в год ожидался в 2026 году, но теперь перенесен примерно на 2028 год, сообщает РБК со ссылкой на источники.