Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

64 подписчика

НОВАТЭК перенес на два года сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» 

НОВАТЭК перенес на два года сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» 

НОВАТЭК перенес сроки завершения строительства третьей очереди «Арктик СПГ-2» в Мурманской области. Запуск в эксплуатацию линии мощностью 6,6 млн т сжиженного газа в год ожидался в 2026 году, но теперь перенесен примерно на 2028 год, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх