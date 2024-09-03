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Парламентская газета

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За незаконную выдачу гражданства России предложили лишать свободы

За незаконную выдачу гражданства России предложили лишать свободы

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым предложила ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу российского гражданства или вида на жительство.

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Комментарии
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Ч
Чак
Надо не предлагать, а ДЕЛАТЬ.
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