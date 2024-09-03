За незаконную выдачу гражданства России предложили лишать свободы

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым предложила ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу российского гражданства или вида на жительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии