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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачев о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ: «Никто никак не давит. Понимаю, что должен давать результат»

Сообщалось, что базовый оклад форварда «Авангарда» составляет 101 млн рублей в год. Еще 50 млн Ткачев может получить, если наберет 55 очков в регулярке.

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