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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

ВТБ заявил, что работает над системой денежных переводов в национальных валютах

ВТБ работает над созданием собственной системы трансграничных переводов в национальных валютах и уже может отправлять переводы более чем по 100 направлениям, рассказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

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