ВТБ заявил, что работает над системой денежных переводов в национальных валютах

ВТБ работает над созданием собственной системы трансграничных переводов в национальных валютах и уже может отправлять переводы более чем по 100 направлениям, рассказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии