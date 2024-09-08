В Оренбурге открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж — Евразия»

В Оренбурге состоялось открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж — Евразия». Этот центр призван укрепить культурные связи между регионами России и предоставить жителям Оренбуржья доступ к мировым культурным достижениям из коллекции Эрмитажа, сообщается на официальном сайте Министерства культуры России.
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