В Оренбурге открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж — Евразия»

В Оренбурге состоялось открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж — Евразия». Этот центр призван укрепить культурные связи между регионами России и предоставить жителям Оренбуржья доступ к мировым культурным достижениям из коллекции Эрмитажа, сообщается на официальном сайте Министерства культуры России.