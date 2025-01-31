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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер об уходе Херберта из коллегии стюардов: «Правильное решение – нельзя, чтобы стюард ФИА параллельно работал в СМИ»

Руководитель «Ред Булл» считает, что в ФИА приняли верное решение, прекратив сотрудничество с Хербертом, и при этом отметил, что данное решение не имеет никакого отношения к небольшому конфликту между Хербертом и Максом Ферстаппеном в прошлом году.

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