Кристиан Хорнер об уходе Херберта из коллегии стюардов: «Правильное решение – нельзя, чтобы стюард ФИА параллельно работал в СМИ»

Руководитель «Ред Булл» считает, что в ФИА приняли верное решение, прекратив сотрудничество с Хербертом, и при этом отметил, что данное решение не имеет никакого отношения к небольшому конфликту между Хербертом и Максом Ферстаппеном в прошлом году.