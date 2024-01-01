Астропрогноз от Тамары Глобы на 2 января 2024 года: не принимайте ответственные решения Даниил АрхаровАстролог Тамара Глоба предостерегает от двойственной энергии 2 января, где результаты действий могут быть как созидательными, так и разрушительными.