За последние пять лет количество компаний, занимающихся кибербезопасностью в Нидерландах, выросло в четыре раза, сообщает 19 октября агентство ANP, ссылаясь на реестр Торговой палаты.
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