Яков Кедми: ЦРУ видит коррупцию в Украине, Зеленский винит Трампа — абсурд войны

Почему Зеленский публично обвинил Дональда Трампа в гибели мирных жителей в Киеве после ракетного удара? Как коррупционные скандалы с поставками оружия повлияли на решение Израиля заблокировать «Железный купол» для Украины? Что скрывается за кадровыми перестановками в украинских спецслужбах и назначением гражданина США главой внешней разведки? И способна ли Украина обеспечить защиту граждан, если … Читать далее: https://govorit.