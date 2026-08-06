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Говорит Европа ⚡

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Яков Кедми: ЦРУ видит коррупцию в Украине, Зеленский винит Трампа — абсурд войны

Яков Кедми: ЦРУ видит коррупцию в Украине, Зеленский винит Трампа — абсурд войны

Почему Зеленский публично обвинил Дональда Трампа в гибели мирных жителей в Киеве после ракетного удара? Как коррупционные скандалы с поставками оружия повлияли на решение Израиля заблокировать «Железный купол» для Украины? Что скрывается за кадровыми перестановками в украинских спецслужбах и назначением гражданина США главой внешней разведки? И способна ли Украина обеспечить защиту граждан, если … Читать далее: https://govorit.

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