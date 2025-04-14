Новый комплекс артиллерийской разведки освоили российские бойцы в зоне СВО

Российские военнослужащие из состава самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно освоили современное звукометрическое устройство артиллерийской разведки.
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