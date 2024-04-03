Бухарест предлагает разрешить своим военным вмешиваться в гибридные угрозы, если они касаются граждан, имеющим румынские паспорта

Министерство обороны Румынии предлагает обсудить законопроект об обороне, который предусматривает возможность милитаризации МВД и позволит военным принимать меры на территории других стран для защиты румынских граждан.
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