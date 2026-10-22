Особая экономическая зона «Тольятти» заняла шестое место среди 51 промышленно-производственной площадки России в рейтинге Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ, представленном 22 октября на IV Международном форуме особых экономических зон в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Коллекцию советск...
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым