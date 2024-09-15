AP: Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы у гольф-клуба

Global Look Press/Keystone Press Agency/Jimin Kim Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инцидента со стрельбой рядом с гольф-клубом в Палм-Бич.
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